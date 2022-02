Torino, Paro: «Partita al di sotto delle nostre solite»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Paro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Udinese. Le parole dell’allenatore in seconda del Torino:

PARTITA – «Sicuramente abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre possibilità. Sfruttate poco delle situazioni che volevamo fare. Sapevamo di affrontare una squadra difficile e siamo stati meni intensi del solito».

MOTIVO- «Lukic lo abbiamo utilizzato come soluzione pe ripartire da dietro. Per i motivi della sconfitta ne parleremo. Capitano partite così in stagione, ma dobbiamo riprenderci subito».

MILINKOVIC – «Gli errori possono capitare, deve stare sereno e ripartire. In stagione ha sempre fatto bene».