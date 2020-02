Udinese-Verona streaming e probabili formazioni: dove vederla

Udinese-Verona: i friulani di Gotti sfidano alla Dacia Arena gli scaligeri di Juric nel lunch match della 24ª giornata di Serie A

La domenica della 24ª giornata di Serie A si apre con il lunch match fra l’Udinese di Luca Gotti e il Verona di Ivan Juric. Il Derby del Triveneto mette in palio punti importanti per la zona salvezza e la zona Europa League: i friulani sono quindicesimi assieme al Lecce con 25 punti, gli scaligeri si trovano al 6° posto a quota 34. Udinese-Verona: il Derby del Triveneto si giocherà la mattina di domenica 16 febbraio 2020 nello scenario della Dacia Arena di Udine con fischio d’inizio alle ore 12.30.

Udinese-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Udinese-Verona sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Udinese-Verona su DAZN vedrà protagonisti Federica Zille ed Edoardo Testoni, mentre la telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Udinese-Verona, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 16 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Dacia Arena (Udine)

Dove vederla in streaming: Segui live Udinese-Verona solo su DAZN

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta



Udinese-Verona, probabili formazioni

UDINESE – Anche Gotti è orientato a riproporre l’ossatura della squadra scesa in campo nelle ultime settimana. L’unica novità potrebbe essere dettata dall’infortunio di De Maio, che dovrebbe comportare l’inserimento di Rodrigo Becão nella linea a tre difensiva accanto a Troost-Ekong e Nuytinck. In porta ci sarà Musso. Difficilmente si vedranno sorprese in mediana, con Mandragora che ricoprirà nuovamente il ruolo di playmaker, Fofana e De Paul mezzali e Stryger Larsen e Sema esterni. Davanti tandem composto da Okaka e Lasagna, con Nestorovski che partirà dalla panchina.

VERONA – Juric dovrà fare a meno di Pazzini, infortunato. Davanti potrebbe essere confermato come finto nove Borini, mentre alle sue spalle dovrebbero agire Pessina e Zaccagni. Panchina per Verre, che come Di Carmine potrebbe trovar spazio a gara in corso. Tutto invariato a centrocampo, con Miguel Veloso in regia e Amrabat al suo fianco come interno destro, e Faraoni e Lazovic sulle due fasce. Scolpita anche la difesa: linea a tre composta da Rrahmani, Gunter e Kumbulla davanti al portiere Silvestri.



UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric

