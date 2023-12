L’Udinese ha rotto il tabù in casa. Juve e Milan: le loro anomalie

L’Udinese ha trovato la sua prima vittoria casalinga in questa stagione: Cioffi e i suoi ragazzi hanno infranto il tabù Bluenergy Stadium

Era rimasta l’unica squadra a non avere conquistato 3 punti davanti al proprio pubblico. Nell’ultimo appuntamento dell’anno l’Udinese c’è riuscita e l’ha fatto con la migliore prestazione del girone d’andata, battendo sonoramente 3-0 il Bologna.

La rottura di un tabù che stava condizionando negativamente la stagione dei friulani, che sono la squadra che in casa ha ottenuto più pareggi di tutti, ben 6. Negli incontri casalinghi restano ancora due situazioni mai verificate: la Juve non ha ancora perso, il Milan non ha mai pareggiato.