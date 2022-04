Udinese, Walace: «Un gol e una vittoria per festeggiare il mio compleanno»

Walace, calciatore dell’Udinese, ha parlato nel pre partita della sfida contro il Cagliari: ecco le sue dichiarazioni

Walace ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Udinese-Cagliari.

LE PAROLE – «Mister Cioffi ci motiva molto durante gli allenamenti. In queste due settimane ci siamo allenati molto e oggi vogliamo andare fortissimo per tutta la gara. Come loro vogliamo fare gol e vincere, spingendo da subito. Il nostro atteggiamento deve essere un atteggiamento carico durante tutta la gara. Oggi mi piacerebbe molto fare goal, sarebbe il regalo perfetto per il compleanno di domani».