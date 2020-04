Uefa, oggi si riunisce l’Esecutivo: si decide su date e criteri?

Oggi si riunisce l’esecutivo UEFA che probabilmente detterà le linee guida per la ripresa del calcio europeo. I dettagli

Oggi è una giornata cruciale per il destino del calcio europeo. Si riunirà, infatti, l’Esecutivo UEFA che molto probabilmente detterà le linee guida per la ripresa della stagione. Due i principali nodi da sciogliere: le date per tornare a giocare e i criteri di qualificazione alle prossime coppe nel caso i campionati non dovessero terminare.

Secondo il Corriere dello Sport, la linea per tornare in campo è tracciata: precedenza ai campionati da concludersi possibilmente entro luglio e poi spazio a Champions ed Europa League. In caso di campionato non terminato, ogni lega dovrà comunicare alla Uefa le formazioni che andranno alle coppe 2020/21.

Nel caso della Serie A? Il termine ultimo per completare la stagione è il 14 giugno altrimenti si sforerebbe la deadline imposta dalla UEFA. Inter e Roma saranno le prime italiane a giocare in coppa: da capire se gli ottavi di EL (contro Getafe e Siviglia) saranno disputati in gara secca o meno. Il Corsport spiega che la UEFA concederà alle Federazioni la libertà di far partite i tornei nazionali della stagione 2020/21 già nella seconda metà di agosto. Le domeniche del mese, infatti, continueranno ad essere libere e quindi si potrà convivere con le coppe ancora in corso di svolgimento.