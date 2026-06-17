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Inter News

UEFA, verdetti sul Fair Play Finanziario: Inter e Milan promosse. Roma sanzionata, stangata pesante per il Marsiglia

mauro.pioli

Published

4 ore ago

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Roma

Fair Play Finanziario, la UEFA promuove Inter e Milan: Roma ancora sanzionata, Marsiglia colpito pesantemente

La UEFA ha pubblicato le nuove valutazioni della Prima Camera del CFCB sul rispetto dei parametri di Fair Play Finanziario. Il quadro che emerge è netto: alcuni club escono dal regime di settlement agreement, altri vengono colpiti da sanzioni significative.

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Inter e Milan promossi: fuori dal settlement

Buone notizie per Inter e Milan. Entrambi i club hanno raggiunto gli obiettivi finali previsti dagli accordi con la UEFA e vengono ufficialmente esclusi dal regime di settlement.

Con loro escono anche:

  • Monaco e Paris Saint‑Germain
  • Trabzonspor e Besiktas
  • Royal Antwerp

Un segnale di gestione virtuosa e di pieno allineamento ai parametri economico‑finanziari richiesti.

Roma ancora sotto settlement: doppia multa

Situazione diversa per la Roma, che resta soggetta al settlement agreement e incassa una doppia sanzione:

  • 2 milioni di euro per aver leggermente superato l’obiettivo intermedio dell’esercizio finanziario 2025
  • 4 milioni di euro per aver registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club oltre il 70% nel 2025

Una penalità significativa, che conferma come il club giallorosso debba ancora completare il percorso di riequilibrio economico.

Marsiglia, la stangata più dura: rischio esclusione dalle coppe

Il club più colpito è il Marsiglia, che non ha rispettato diversi obiettivi fissati dalla UEFA. Le conseguenze sono pesantissime:

  • possibile esclusione dalle competizioni UEFA per le prossime tre stagioni, salvo raggiungimento dell’obiettivo sui ricavi calcistici nel 2026/27
  • limitazioni alla Lista A per la prossima stagione
  • multa da 6 milioni di euro
  • ulteriore multa da 4 milioni per il rapporto costi rosa/totale club oltre il 70% nel 2025

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