Mondiali
Neymar torna a sorridere: rientro in gruppo e spiragli per la fase a gironi
Neymar torna a lavorare in gruppo: segnali incoraggianti e spiragli per rivederlo già nella fase a gironi
Il Brasile ritrova il suo numero 10. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Neymar è tornato ad allenarsi con il resto della squadra nella seduta odierna, un segnale incoraggiante dopo le settimane di lavoro individuale dovute al problema muscolare accusato prima della partenza per gli Stati Uniti.
La cautela, però, resta d’obbligo: lo staff medico non intende forzare i tempi e monitorerà passo dopo passo le risposte del giocatore.
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Obiettivo Scozia: possibile rientro alla terza giornata
L’ipotesi più concreta è quella di rivedere Neymar a disposizione di Carlo Ancelotti per il terzo match della fase a gironi, la sfida contro la Scozia in programma il 25 giugno alle 00:00 italiane.
Un rientro graduale, programmato e gestito con attenzione, per evitare ricadute e permettere al Brasile di riavere il suo leader tecnico nel momento decisivo del girone.