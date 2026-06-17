Scoppia il caso Elye Wahi, scossa alla vigilia del Mondiale: arresto per sospetta combine, indagini in corso

L’attaccante della Costa d’Avorio Elye Wahi è finito al centro di un caso delicatissimo a due settimane dall’inizio del Mondiale. Come riportato da The Athletic, il giocatore è stato arrestato in Francia il 29 maggio con l’accusa di aver tentato di combinare il risultato della partita contro il Metz del 17 maggio, quando vestiva la maglia del Nizza.

L’indagine mira a chiarire se Wahi abbia intenzionalmente cercato un cartellino giallo durante quel match, un comportamento che rientrerebbe nelle dinamiche delle scommesse irregolari.

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Indagine in corso: nessuna accusa formale, ma il caso resta aperto

Dopo l’arresto, Wahi è stato rilasciato e ha raggiunto la Nazionale in America per il Mondiale. Al momento:

non è stato formalmente accusato di alcun reato

di alcun reato resta sotto inchiesta

le autorità francesi stanno valutando ulteriori elementi

La situazione è quindi in evoluzione e potrebbe avere ripercussioni sulla sua partecipazione al torneo.

Mondiale in bilico: dopo l’esordio, resta da capire se giocherà ancora

Wahi ha già esordito contro l’Ecuador, ma la sua presenza nelle prossime partite dipenderà anche dall’evoluzione dell’indagine. La Costa d’Avorio monitora con attenzione il caso, consapevole che ogni sviluppo potrebbe cambiare lo scenario.