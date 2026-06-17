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Inter, colpo tra i pali: accordo totale per Provedel. Operazione lampo con la Lazio
Calciomercato Inter, colpo tra i pali: accordo totale per Provedel dopo la trattativa lampo con la Lazio
Il calciomercato dell’Inter si accende con un movimento decisivo per la porta. I nerazzurri hanno infatti raggiunto un accordo totale per l’arrivo di Ivan Provedel, al termine di una trattativa rapidissima con la Lazio.
L’incontro decisivo, andato in scena oggi, ha sbloccato definitivamente l’operazione, definendo i dettagli di un innesto considerato strategico dalla dirigenza di Viale della Liberazione.
L’Inter verserà 3 milioni di euro nelle casse biancocelesti. Per Provedel è pronto un contratto triennale, che lo legherà al club fino al 2029.
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Gerarchie chiare: Martínez titolare, Provedel vice di lusso
Le scelte tecniche per la prossima stagione sono già definite. Provedel arriva alla corte di Cristian Chivu con un ruolo preciso: sarà il vice di Josep Martínez, confermato come titolare per difendere i pali nerazzurri.
L’ex laziale rappresenta un’alternativa di alto livello, portando esperienza, affidabilità e profondità a un reparto che dovrà reggere il peso di campionato, Champions e coppe nazionali.
Tramonta la pista Vicario
Con la chiusura lampo dell’operazione Provedel, sfuma definitivamente la pista Guglielmo Vicario, a lungo accostato all’Inter nelle scorse settimane.
La società ha scelto di virare con decisione sul classe ’94, ritenuto il profilo ideale per completare il pacchetto portieri con un investimento contenuto e mirato.
Una strategia chiara: porta blindata, rosa più profonda
L’arrivo di Provedel si inserisce in una strategia precisa: garantire a Chivu una rosa profonda, competitiva e bilanciata in ogni reparto.
Un vice affidabile, un titolare già scelto, un investimento sostenibile: l’Inter chiude così uno dei dossier più importanti della sua estate.