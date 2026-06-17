Il Portogallo inciampa nella partita d’esordio del Mondiale: contro il Congo (che scrive la storia) termina solo 1-1

A meno di 24 ore dalle prodezze di Mbappé, Messi e Haaland – rispettivamente doppietta, tripletta e doppietta con Francia, Argentina e Norvegia – è arrivato il turno di Cristiano Ronaldo.

Il debutto del Portogallo nel girone K però non segue lo stesso copione scintillante: la squadra di Roberto Martínez viene fermato sull’1‑1 dalla Repubblica Democratica del Congo, che conquista così il primo punto della sua storia ai Mondiali.

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Neves illude, Wissa risponde: il Congo scrive la storia

Il Portogallo era passato in vantaggio con João Neves, ma la risposta africana è arrivata con il colpo di testa di Wissa, protagonista di una serata memorabile per la sua Nazionale.

Un pareggio che pesa e che racconta due storie opposte:

il “piccolo gigante” che sorprende il mondo

che sorprende il mondo il gigante che si fa piccolo, perché l’esordio mondiale di Ronaldo è l’esatto contrario di quello vissuto da Messi poche ore prima

Un debutto che accende il confronto con Messi

Mentre l’argentino aveva illuminato la scena con una tripletta, CR7 vive un esordio più complicato, meno incisivo, segnato da una gara bloccata e da un avversario capace di resistere e colpire.

Il Mondiale del Portogallo parte così in salita, con la necessità di ritrovare brillantezza e concretezza già dalla prossima sfida.