UFFICIALE – Cittadella, Diaw saluta: andrà al Pordenone

Cittadella, Diaw saluta: andrà al Pordenone, ecco il comunicato diramato dalla compagine granata nella giornata di oggi

Davide Diaw saluta Cittadella. L’attaccante classe ’92 passa a titolo definitivo al Pordenone. A comunicarlo la stessa compagine veneta, ecco la nota ufficiale:

«Raggiunto l’accordo col Pordenone per il passaggio in neroverde dell’attaccante classe 1992.

Un finale di stagione 2018/19 e lo scorso campionato da protagonista assoluto.

A Davide un ringraziamento per quanto fatto in maglia granata e i nostri auguri per il prosieguo di carriera».