UFFICIALE – Crotone, a centrocampo arriva Eduardo

Crotone, a centrocampo arriva Eduardo: il comunicato ufficiale è arrivato dalla società pitagorica, ecco le modalità

Altro colpo per il Crotone. La società pitagorica, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato l’arrivo di Eduardo Henrique da Silva dallo Sporting. Ecco la nota della società rossoblù:

«Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Lisbona, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduardo Henrique da Silva.

Nato il 17 maggio 1995 a Limeira nello stato di San Paolo (Brasile), il neo rossoblù è un centrocampista molto dotato tecnicamente, ha un gran controllo di palla, bravo nei contrasti e ben strutturato fisicamente.

Eduardo ha iniziato la carriera nell’Atletico Mineiro per poi passare all’Internacional e successivamente all’Athletico Paranaense. Nel 2018 sbarca in Europa, nella squadra portoghese del Belenenses per poi essere acquistato dallo Sporting Lisbona lo scorso anno. Nel suo curriculum vanta anche 5 presenze in Europa League e 7 nella Coppa Libertadores: si tratta di altro colpo di mercato messo a segno dalla Società pitagorica.

Da oggi, Henrique metterà a disposizione del Crotone tutte le sue qualità.

Benvenuto, Eduardo!».