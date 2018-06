Ufficiale: la Juventus ha riscattato Douglas Costa

La Juventus ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto di Douglas Costa. Operazione da 40 milioni più un altro di bonus

La Juventus ha ufficialmente riscattato Douglas Costa. I bianconeri hanno versato i 40 milioni richiesti nelle casse del Bayern Monaco per acquisire definitivamente l’esterno brasiliano. Ecco il comunicato ufficiale: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022».

A convincere i dirigenti della Juventus di esercitare il diritto di riscatto, sono stati i 14 assist e i 6 gol nelle 47 presenze bianconere di Costa, che nel suo primo anno bianconero ha letteralmente incantato tutti. I bianconeri hanno così deciso di investire 40 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 5 pagati un anno fa per il prestito, con un altro milione di bonus che può ancora essere raggiunto. Douglas Costa ora è più bianconero che mai!