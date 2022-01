UFFICIALE: la Lazio cede Muriqi al Maiorca. Il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedat Muriqi è un nuovo giocatore del Maiorca: è arrivato in questi minuti il comunicato ufficiale del club spagnolo

COMUNICATO – «L’RCD Mallorca ha un nuovo centravanti. Vedat Muriqi (Prizren, Kosovo, 1994) si è impegnato con il club fino alla fine della stagione. Muriqi arriva nell’isola dalla Lazio, dalla Serie A. In precedenza, ha giocato diverse stagioni in Turchia, dove ha segnato 76 gol in 210 partite. Nel suo ultimo anno nel calcio turco, poco prima di trasferirsi in Italia, ha segnato 17 gol in 36 partite con il Fenerbahce. L’attaccante è un internazionale assoluto con la sua nazionale. Ha giocato un totale di 37 partite in cui ha segnato 18 gol. Benvenuto a Maiorca, Vedat!».