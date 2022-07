UFFICIALE Liverpool, Salah rinnova a sorpresa con i Reds: il comunicato

L’attaccante del Liverpool Salah ha rinnovato a sorpresa il suo contratto con i Reds: il comunicato

Attraverso i propri canali ufficiali, il Liverpool ha annunciato, anche un po’ a sorpresa, il rinnovo di contratto di Mohamed Salah.

IL COMUNICATO – «Il Liverpool FC è lieto di annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club.

L’attaccante, che è stato nominato Calciatore dell’anno FWA e Giocatore dell’anno PFA per il 2021-22 dopo aver aiutato la squadra di Jürgen Klopp a vincere una doppietta in coppa nazionale, ha affidato il suo futuro ai Reds mettendo nero su bianco la sua firma venerdì.

Dopo cinque anni con il club, Salah ora prolungherà un soggiorno ad Anfield che finora ha prodotto ben 156 gol in 254 presenze.

Il numero 11 ha detto a Liverpoolfc.com: “Mi sento benissimo e sono entusiasta di vincere trofei con il club. È un giorno felice per tutti. Ci vuole un po’ di tempo, credo, per rinnovare, ma ora tutto è fatto, quindi dobbiamo solo concentrarci sulla prossima stagione.

“Penso che siamo in una buona posizione per lottare per tutto. Abbiamo anche nuovi acquisti. Dobbiamo solo continuare a lavorare sodo, avere una buona visione, essere positivi e puntare di nuovo su tutto”».