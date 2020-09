UFFICIALE – L’Udinese ha ceduto Troost-Ekong al Watford

L’Udinese ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale di aver ceduto il difensore nigeriano Troost-Ekong al Watford

L’Udinese ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale di aver ceduto Troost-Ekong al Watford. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:

«Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di William Troost-Ekong al Watford FC. Il difensore lascia il Club dopo aver indossato la maglia bianconera in 66 occasioni. A William i migliori auguri per la nuova esperienza e un sentito ringraziamento da parte del Club per la professionalità e l’attaccamento ai colori bianconeri sempre dimostrati sul campo».