UFFICIALE Monza, arriva Bettella: è il nono colpo in entrata

Calciomercato Monza: il club lombardo ha comunicato l’arrivo di Davide Bettella dall’Atalanta

Ancora un colpo in entrata per il Monza, il nono in questa finestra di mercato in vista della Serie B. Con un comunicato ufficiale, il club lombardo ha annunciato l’arrivo di Davide Bettella dall’Atalanta.

«Nono colpo di mercato estivo del Monza: ecco il giovane e promettente difensore dell’Under 21 azzurra Davide Bettella. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 7 aprile 2000 a Padova, dopo quattro stagioni nel Settore Giovanile dell’Inter, dove vince un Campionato Primavera e la Supercoppa, viene acquistato dall’Atalanta e dopo qualche mese girato in prestito al Pescara. Con gli abruzzesi a 19 anni arriva il debutto in serie B: in totale sono 35 le sue partite giocate col Pescara, 28 nell’ultimo torneo, compreso il vittorioso playout contro il Perugia. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili azzurre, è entrato stabilmente nel giro dell’Under 21, con cui vanta tre presenze. Benvenuto Davide!».