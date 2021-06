UFFICIALE Paratici nuovo amministratore delegato del Tottenham

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo amministratore delegato del club

«Il Club è lieto di annunciare la nomina di Fabio Paratici ad Amministratore Delegato, Calcio, con effetto dal 1 luglio 2021. Fabio sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club, delle strutture e delle infrastrutture calcistiche. Fabio si unirà a noi dopo 11 anni di successi alla Juventus. Nominato inizialmente Coordinatore Area Tecnica nel 2010, ha assunto il ruolo di Direttore Sportivo nel 2011, responsabile della ristrutturazione dello scouting, dell’academy e della consegna di Juventus Women e Juventus Under 23. Nel novembre 2018 ha assunto la carica di Chief Football Officer e da ottobre 2020 quello di Amministratore Delegato dell’Area Calcio. Durante quel periodo, la Juventus ha vinto un totale di 19 titoli e trofei, incluso il loro primo titolo di Serie A in otto stagioni nel 2011/12, scatenando una serie di nove scudetti consecutivi , oltre a cinque titoli di Coppa Italia. Fabio ha iniziato la sua carriera alla Sampdoria, come Responsabile Scouting, nel 2004. Qualche anno dopo è stato promosso a Responsabile dell’Area Tecnica dei Blucerchiati . Da giocatore, Fabio ha iniziato la sua carriera a Piacenza, e ha trascorso 15 anni da professionista in club di serie B e C, oltre a essere selezionato per le nazionali giovanili. Fabio è iscritto all’Albo dei Direttori Sportivi. Vanta una pluriennale esperienza nella valutazione delle qualità tecnico-tattiche-fisiche dei calciatori professionisti e nell’organizzazione di attività di scouting».