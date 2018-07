Ufficiale, Udinese: Stirpe Perica in prestito al Frosinone

L’Udinese, dopo la cessione di Maxi Lopez, saluta anche il centravanti Stipe Perica ceduto in prestito al Frosinone.

Si rivoluziona il fronte offensivo dell’Udinese. Il club friulano durante questa sessione di calciomercato si è interessato particolarmente all’attacco con la cessione di Maxi Lopez al Vasco de Gama e con l’acquisto, ufficializzato pochi minuti fa, dal Granada di Darwin Machis. A queste operazione se ne aggiunge un’altra in uscita con la cessione del centravanti Stipe Perica approdato in prestito al Frosinone. A comunicare l’ufficialità dell’affare è lo stesso club gialloblu con una nota sul proprio sito internet. Il ventitreenne attaccante croato lascia temporaneamente Udine tre anni e mezzo in cui ha maturato 69 presenze e 10 reti.