Udinese: ufficiale l’acquisto dell’attaccante Machis dal Granada

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Darwin Machis, attaccante venezuelano prelevato dal Granada.

L’Udinese, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha appena ufficializzato l’acquisto dal Granada dell’attaccante venezuelano con passaporto spagnolo, Darwin Machis. Il giocatore, classe 1993, che ha firmato un contratto quadriennale con i friulani, arriva ad Udine dopo un brillante campionato di Liga 2 terminato con 14 reti e 6 assist in 33 presenze. La società, dunque, rinforza il reparto offensivo che nei giorni scorsi ha visto la partenza di Maxi Lopez volato in Brasile per firmare con il Vasco de Gama.