Ore 8.50 – Gasperini verso la squalifica? – Gian Piero Gasperini lotta su due fronti. Da una parte l’estenuante volata Champions League, dall’altra l’incubo squalifica che oggi potrebbe materializzarsi, con la sentenza per la vicenda degli insulti a un ispettore antidoping, per i quali è stato deferito lo scorso 13 aprile. Le ultime.

Ore 8.40 – Disciplinare UEFA pronta ad aprire inchiesta – Come riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana – da oggi ogni giorno è buono – si aprirà il procedimento disciplinare Uefa verso Juve, Real e Barcellona, club che fanno ancora parte della tanto vessata Superlega. E comincerà la vera battaglia. Da un lato c’è Nyon che minaccia la squalifica dei tre club resistenti: uno/due anni fuori dalle coppe. Ha il sostegno dei governi, con il quale ha respinto il primo assalto. Dall’altro ci sono Juve, Real Madrid e Barcellona, che sanno bene di avere una sola via: quella dell’Unione Europea. I dettagli

Ore 8.30 – Pirlo al saluti – Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la sconfitta contro il Milan ha dato l’ultimo segnale sull’addio a fine stagione di Andrea Pirlo. Difficile immaginare che la Juventus riparta dall’attuale tecnico nel 2021/22, con Allegri (in pole) e Zidane nel mirino. I dettagli.

Ore 8.20 – Oggi l’incontro tra Zhang e squadra – È il giorno X segnato sul calendario di Steven Zhang. Oggi il presidente nerazzurro insieme alla dirigenza comincerà il giro di colloqui individuali per proporre ai giocatori la rinuncia alle due mensilità di novembre e dicembre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le due mensilità pesano sulle casse dell’Inter circa 25 milioni di euro lordi. Le ultime.

Ore 8.00 – Le parole di Inzaghi – Il tecnico del Benevento è tornato a parlare del rigore non dato a Viola contro il Cagliari. Le sue amare parole.