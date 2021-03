Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.00 – Juve-Napoli, svelato il motivo del rinvio – Una telefonata avrebbe scaturito il rinvio del match tra Juve e Napoli. I dettagli.

Ore 9.30 – Milan, occhio a Kessie – Arsenal e Manchester United hanno messo nel mirino il centrocampista ivoriano ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cederlo. Le ultime.

Ore 9.00 – Bologna, Barrow si racconta – L’attaccante del Bologna si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, spiegando anche le differenze tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini. Le sue parole.

Ore 8.50 – Inter, pronto il rinnovo di Barella – Stipendio a 4.5 milioni e fascia da capitano, l’Inter vuole blindare il centrocampista italiano. I dettagli.

Ore 8.45 – Inter, Lukaku dice no al Manchester City – L’attaccante belga non vuole lasciare l’Inter e ha risposto con un due di picche alle avance del City. I dettagli.

Ore 8.30 – Roma, Zaniolo fissa il rientro in campo – Il trequartista non vede l’ora di tornare in campo e fissa la data: «A metà aprile farò un test con la Primavera». Le sue parole.

Ore 8.20 – Milan, Theo Hernandez si racconta – L’esterno rossonero si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Sportweek. Clicca qui per le sue parole.