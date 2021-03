Retroscena Sanremo, anche Lukaku era stato invitato: la sua risposta

Retroscena Sanremo, Romelu Lukaku sarebbe stato invitato al Festival da Fiorello e Amadeus: ecco perché rifiutò

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche a Romelu Lukaku era stato recapitato un invito ufficiale dal Festival di Sanremo. Il centravanti nerazzurro avrebbe però declinato la proposta di Amadeus e Fiorello per concentrarsi sulla corsa Scudetto con l’Inter.

La battuta di Ibrahimovic in conferenza stampa dall’Ariston riguardo al possibile entrata in scena di Lukaku al Festival non era perciò totalmente campata in aria.