Calciomercato Juve: tre opzioni per il futuro di Dybala

Calciomercato Juve: tre gli scenari per il futuro di Dybala. Ultime notizie legate all’attaccante argentino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del futuro di Paulo Dybala. L’argentino, al momento, è out dal 10 gennaio per un infortunio al ginocchio.

Secondo il quotidiano romano, nel caso in cui non dovesse andare in porto il rinnovo con la Juventus, potrebbero riaprirsi due piste estere: Barcellona e Psg, con i francesi che potrebbero mettere sul piatto il nome di Mauro Icardi.