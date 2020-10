Ultime Notizie Serie A: Pirlo si affida a Chiesa, slitta il ricorso del Napoli

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Un nuovo positivo per Liverani – Il Parma ha comunicato che nel giro di tamponi effettuati ieri è emersa una nuova positività fra i giocatori di Fabio Liverani.

Tre positivi per il Torino – Il Torino ha comunicato di aver riscontrato tre positività all’interno della propria squadra dopo l’ultimo giro di tamponi.

I convocati di Pirlo – Federico Bernardeschi e Paulo Dybala sono stati inseriti dal tecnico Andrea Pirlo nella lista dei convocati per Crotone-Juventus.

I convocati di Gattuso – Nessuna sorpresa fra i convocati di Gennaro Gattuso in vista della partita con l’Atalanta. La lista completa.

Crotone in isolamento – Il Crotone l momento si trova in isolamento fiduciario in vista della sfida con la Juventus in seguito alla positività di Denis Dragus.

Nessuna squalifica – Cristiano Ronaldo non sarà squalificato in caso di deferimento da parte della FIGC. Per lui una multa come punizione massima.

Slitta il ricorso del Napoli – Il legale del Napoli continua a lavorare sul ricorso del Napoli dopo la decisione del Giudice Sportivo. I dettagli.

Napoli-Atalanta, le formazioni – Tiémoué Bakayoko e il Papu Gomez: sono loro due i nomi più importanti nelle probabili formazioni di Napoli-Atalanta.

Pirlo si affida a Chiesa – Debutto con la maglia della Juventus per Federico Chiesa. Anche Buffon e Frabotta nelle probabili formazioni di Crotone-Juventus.

Obiettivo derby – Le probabili formazioni di Inter-Milan: un nuovo ruolo per Barella mentre Pioli deve sciogliere un dubbio in attacco.