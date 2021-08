Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 08.50 – Gravina: «Il tempo di festeggiare è finito. Stagione di rinascita, basta egoismi» – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 08.30 – Inter, Zanetti elogia Oriali ma Zhang non gradisce: vicepresidente in bilico? – Inter, Zanetti trema: Zhang non ha gradito le parole del vicepresidente su Oriali. Il vicepresidente in bilico? Le ultime. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

Ore 07.30 – Serie A bentornata: sabato a tinte nerazzurre, partite del cuore per Sarri e DiFra – Scatta la Serie A 2021-2022 con un sabato sera che testerà immediatamente la temperatura di Inter e Atalanta. EDITORIALE