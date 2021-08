Miguel Veloso parla in vista dell’esorio in Serie A contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni del centrocampista del Verona

Miguel Veloso, leader del Verona, parla a La Gazzetta dello Sport verso l’esordio in campionato contro il Sassuolo. Le sue parole.

OBIETTIVO – «Veniamo da due salvezze consecutive, conquistate sempre con largo anticipo, convincenti. Per questo ritengo che questo sarà l’anno più difficile per noi. Rispetto ad allora, a quando è iniziato tutto, non basterà avere la stessa fame: occorrerà averne di più».

SASSUOLO – «Con loro in queste stagioni abbiamo quasi sempre perso. Quattro partite, tre sconfitte e un pareggio. L’Hellas in tante cose non è cambiato, ma vediamo di farlo in questo caso. Anche perché, a guardar bene, col Sassuolo abbiamo sempre giocato bene e preso pressoché niente».

JURIC DI FRANCESCO – «La nostra mentalità rimane la stessa. Diverse sono le idee che apprezzo di Di Francesco ma in particolare mi piace il palleggio e il tentare di andare in verticale così».

VERONA JUVE ULTIMA CON IL PUBBLICO – «Quella fu una notte magica. Riavere con noi la gente dell’Hellas, sentire gli incitamenti, provare certe emozioni è qualcosa che non si può spiegare, va vissuto. E il sogno è provare presto la stessa gioia della sera conla Juve. Verona se lo merita».