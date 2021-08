Lazio, Vavro escluso dalla lista per la Serie A: addio imminente

L’esclusione della lista per la Serie A fa pensare che per Vavro l’addio sia ormai davvero dietro l’angolo

Un esclusione che, per quanto provvisoria e riguardante solo e soltanto la prima giornata, non può non balzare all’occhio. Vavro non è stato inserito nella lista consegnata dalla Lazio alla Lega per il match di oggi contro l’Empoli. Insomma, lo slovacco non ha convinto Sarri.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, questo potrebbe essere un bel problema per la società, che molto probabilmente sperava di veder valorizzare l’investimento da 10,5 milioni di euro fatto due anni fa. Inoltre l’ulteriore complicazione è rappresentata dal fatto di poterlo eventualmente cedere solo in Italia fino a gennaio. Il motivo? Nel caso in cui venisse ceduto all’estero decadrebbero i benefici fiscali del Decreto Crescita. Al suo posto sono stati preferiti il terzo portiere lituano Adamonis e l’esterno algerino Fares, pagato 8 milioni la scorsa estate. Anche il loro posto però potrebbe essere in bilico.

