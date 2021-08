Venezia, Zanetti: «Il Napoli ha diverse soluzioni. No alla difesa a tre dall’inizio»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato con il Napoli:

INDISPONIBILI – «Mdolo, Aramu, Mazzocchi, Vacca, Crnigoj, Okereke al quale non è ancora arrivato il visto e Busio».

DIFESA A TRE – «Attualmente non si può usare, almeno non come soluzione dall’inizio. In futuro potrebbe essere una soluzione percorribile a seconda della partita che avremo di fronte».

NAPOLI – «Bisogna capire contro chi si va a giocare. Il Napoli ha molte soluzioni di gioco. Quindi dobbiamo lavorare su noi stessi e pensare di tornare a casa con la consapevolezza di aver imparato quel qualcosa in più da poter poi mettere in campo quando la posta in palio sarà decisiva. Quello che mi interessa ora è essere consapevoli che dovremo mettercela tutta».

MERCATO – «Penso che a breve ci sarà un altro acquisto e poi sappiamo tutti che nell’ultima settimana possono presentarsi opportunità da sfruttare».

TERZINO – «Potrebbe esserci Molinaro che è un giocatore di molta esperienza e in queste partite serve sempre. Sigurdsson ha delle capacità tecniche di alto livello, nell’ultima settimana ha fatto un’ulteriore step durante l’allenamento e ho capito perché ha segnato al Bernabeu contro il Real e contro la Roma».