Ore 9.20 – Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: il comunicato – Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Ghoulam: «Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio».

Ore 9.05 – Juve Roma, la sfida infinita e gli ultimi incroci mancati. Per il momento – Dzeko e Allegri, gli incroci mancati che scaldano la sfida tra Juve e Roma allo Stadium. Pirlo, intanto, è a caccia della sesta vittoria consecutiva. L’editoriale

Ore 8.45 – Gravina e la riforma dei campionati: «Serve un intervento strutturale» – Sulle pagine del Corriere della Sera Gabriele Gravina parla della riforma dei campionati: Non dobbiamo affrontarla solo in termini quantitativi, cioè quante squadre si tagliano e in quale Lega. Serve un intervento strutturale». Le parole

Ore 8.20 – Riapertura stadi, incontro positivo Lega-Cts: mille tifosi in primavera –Nella giornata di ieri c’è stata una riunione tra la Lega e il Cts dove si è parlato della possibile apertura degli stadi sia in campionato che per i prossimi Europei. La notizia