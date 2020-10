Ultime Notizie Serie A: Pirlo ha scelto Dybala, i dettagli del nuovo DPCM

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Il nuovo DPCM – Firmato nella notte il nuovo DPCM che prevede che la Serie A si torni a disputare a porte chiuse. I dettagli

Stop alla Serie A – Secondo quanto affermato da Luigi Di Maio esiste la possibilità che il campionato di Serie A possa essere sospeso

Pericolo esonero – L’ipotesi esonero resta concreta per Giuseppe Iachini che oggi in Fiorentina-Udinese dovrà fare a meno, almeno in partenza, di Ribery

Insigne c’è – Napoli-Benevento segnerà il ritorno dal primo minuto di Lorenzo Insigne. Il capitano ha recuperato e partirà titolare

La speranza di Conte – L’Inter in Champions League spera di recuperare qualcuno dei giocatori attualmente indisponibili: la situazione

CR7, la situazione – Martedì Cristiano Ronaldo si sottoporrà ad un nuovo tampone. Se risulterà negativo sarà in campo contro il Barcellona

Dybala+Morata – Debutto in campionato per Paulo Dybala che questa sera partirà titolare in Juventus-verona al fianco di Alvaro Morata

Napoli, Gattuso rinnova – Trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rinuncia alla penale da 7 milioni

Cosa cambia? – Nuovo Dpcm, oggi la firma di Giuseppe Conte, si fermano piscine e palestre ma non la serie A. Ecco i motivi