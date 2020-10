Juventus, Pirlo: «Siamo stati attendisti. Dybala una nota positiva»

Andrea Pirlo ha commentato Juventus-Hellas Verona

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio contro l’Hellas Verona.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un primo tempo un po’ troppo attendista, ma credo che le occasioni migliori siano state le nostre. Dopo il gol loro abbiamo reagito bene. Sapevamo sarebbe stata una partita più difficile rispetto a Kiev, soprattutto per la pressione che mette il Verona. Non dobbiamo prendere lo schiaffo per svegliarci».

KULUSEVSKI – «Kulusevski era a riposo perché veniva da 6 partite consecutive. Poi è entrato benissimo e ha fatto la sua partita».

DYBALA – «Dybala è una nota positiva, si è dato da fare. Non pesavamo potesse giocare tutta la partita».

RONALDO – «Abbiamo in mente di far giocare insieme sia Ronaldo con Dybala che Ronaldo con Morata. Da esterno non gioca, la sua caratteristica è quella di venire dentro al campo. Sono giocatori simili che possono coesistere».