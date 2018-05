Azzurrini in campo per la seconda amichevole di maggio. Francia-Italia Under 21: ecco come è andata la gara

E’ terminata la seconda sfida amichevole giocata dall’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio nel giro di pochi giorni. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Portogallo, è arrivato il pari in Francia-Italia. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro le Blues che guidano il gruppo 9 a punteggio pieno dopo 7 turni, con 11 punti di vantaggio sulla Slovenia mentre l’Italia Under 21 è qualificata di diritto essendo nazione ospitante (l’Europeo si giocherà a giugno 2019 in Emilia Romagna, si giocherà in sei città: a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste ed Udine per l’Italia e a Serravalle per San Marino).

La sfida, dicevamo, è terminata sul punteggio di 1-1. La Francia si è portata in vantaggio al minuto 12 con Dembelé che, tutto solo all’interno dell’area di rigore, ha sfruttato l’assist di Aouar per realizzare il gol del vantaggio. L’Italia ha trovato il pari solo a un quarto d’ora dalla fine con l’ennesimo gioiello di proprietà dell’Atalanta, Capone, quest’anno protagonista a Pescara. Il giocatore, entrato da pochissimo tempo, ha recuperato una palla all’interno dell’area di rigore avversaria e ha freddato il portiere Bernardoni con un destro a giro.