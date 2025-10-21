Union SG Inter, Mac Allister proto alla sfida: «Ero felice del sorteggio, ma sappiamo una cosa! Ogni anno dico questa cosa, giochiamo a calcio per questo»

Union SG Inter, Mac Allister proto alla sfida di questa sera, valida per la terza giornata della League Phase di Champions. Le sue parole

Kevin Mac Allister, difensore dell’Union Saint-Gilloise e fratello del più noto Alexis del Liverpool, ha rilasciato un’intervista esclusiva a FlashScore in vista della sfida di Champions League contro l’Inter, in programma stasera. Il giocatore ha parlato del sorteggio, della forza dei nerazzurri e del suo connazionale Lautaro Martinez, con cui avrà l’opportunità di confrontarsi in campo.

LA SFIDA CONTRO L’INTER – «Quando è uscito il sorteggio, ero felice. Ma sappiamo tutti che sarà difficile. Per me, loro sono una delle prime cinque squadre d’Europa».

IL PENSIERO SULL’INTER – «Personalmente, penso che siano una delle migliori squadre d’Europa. Ogni anno, quando facciamo pronostici su chi raggiungerà la finale, dico sempre l’Inter. La scorsa stagione ci è riuscita, e quest’anno è ancora una delle favorite. Ma è per questo che giochiamo a calcio, per metterci alla prova contro i migliori».

LAUTARO MARTINEZ: UN RIVALE STORICO – «Ci siamo affrontati diverse volte da bambini. Lautaro era già una delle stelle. È imprevedibile, può arretrare, attaccare gli spazi, allargare. È troppo intelligente perché tu possa dire: ‘Ecco come si marca’. Devi solo prepararti mentalmente, concentrarti sui dettagli e adattarti».

L’AMICIZIA CON LAUTARO – «In campo non ci sono amici, solo rispetto. Quel rispetto significa non tirarsi mai indietro da una sfida. Mio fratello Alexis con lui ha un ottimo rapporto, hanno condiviso tantissimo con la nazionale. Lautaro è stata una grande rivelazione per il calcio argentino. Quello che ha fatto all’Inter è straordinario».

UN SOGNO DI FUTURO – «Certo. Sono realista; Alexis è più vicino a quel livello, ma lavoro ogni giorno per questo. Mi piacerebbe unirmi a loro, ma i ragazzi meritano il loro posto».