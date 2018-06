Uruguay-Portogallo, ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Uruguay-Portogallo è la seconda gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due Nazionali si sfidano sabato 30 giugno alle ore 20 allo Stadio Olimpico Fišt di Sochi. La Celeste guidata dal ct Oscar Tabarez arriva all’appuntamento dopo aver primeggiato nel proprio girone con 3 vittorie su 3. Più arduo il cammino del Portogallo di Fernando Santos che nel proprio gruppo ha concluso a 5 punti insieme alla Spagna vedendo la qualificazione insidiata dall’Iran nell’ultima gara. In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, Uruguay e Portogallo saranno chiamati a decidere il risultato ai tempi supplementari (due da 15 minuti ciascuno) e, in caso di persistita parità, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio nell’incontro di Sochi affronterà, giovedì 6 luglio, la vincente di Francia-Argentina ai quarti di finale del torneo.

Uruguay-Portogallo verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. La cronaca in diretta di Uruguay-Portogallo sarà trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Uruguay-Portogallo, probabili formazioni

QUI URUGUAY – Oscar Tabarez punta al miglior schieramento possibile e dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Tra i pali, Muslera è inamovibile; davanti a lui, in linea di difesa, sono pronti Caceres, Godin e il rientrante Gimenez. A centrocampo si scaldano Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur e Laxalt; in attacco, i punti fermi sono Cavani e Suarez.

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos verso la conferma del 4-4-2 e con un principale dubbio legato all’attacco: per far coppia col capitano Cristiano Ronaldo si giocano una maglia Guedes e André Silva. Per il resto, è probabile l’impiego degli stessi giocatori visti nell’ultima uscita: Rui Patricio in porta, Cedric, Pepe, Fonte e Guerreiro in linea di difesa; a centrocampo, da destra a sinistra, ecco Quaresma, Carvalho, Adrien Silva e Joao Mario.

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Nandez, Vecino, Torreira, Bentancur, Laxalt; Cavani, Suarez.

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, Guedes.

Uruguay-Portogallo, curiosità e statistiche

I precedenti tra Uruguay e Portogallo sono due, entrambi in gare amichevoli; nel giugno 1966, 3-0 portoghese, nel luglio 1972, pareggio per 1-1.

e sono due, entrambi in gare amichevoli; nel giugno 1966, 3-0 portoghese, nel luglio 1972, pareggio per 1-1. Le due Nazionali tornano così ad affrontarsi dopo 46 anni e, per la prima volta, in una competizione ufficiale.

L’ Uruguay sta disputando il suo tredicesimo Mondiale di calcio. La nazione sudamericana ospitò e vinse la prima edizione della Coppa del Mondo, nel 1930, e successivamente trionfò ai Mondiali del 1950 in Brasile.

sta disputando il suo tredicesimo di calcio. La nazione sudamericana ospitò e vinse la prima edizione della Coppa del Mondo, nel 1930, e successivamente trionfò ai Mondiali del 1950 in Brasile. Per il Portogallo campione d’Europa è il settimo Mondiale: il primo in assoluto fu giocato nel 1966, in Inghilterra, edizione in cui i lusitani conclusero al terzo posto (miglior risultato di sempre al torneo mondiale).

Uruguay-Portogallo, l’arbitro della partita

Uruguay-Portogallo sarà diretta dall’arbitro messicano Cesar Ramos. Classe 1983, nell’attuale Mondiale russo ha già diretto Brasile-Svizzera (1-1) e Polonia-Colombia (0-3). Ramos è alla prima direzione assoluta di Uruguay e Portogallo, di cui ha arbitrato in diverse occasioni le selezioni Under 20.