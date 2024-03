Vaciago critica Allegri: «Imbarazzante vedere la Juve»

Guido Vaciago ha commentato la prestazione della Juventus contro la Lazio con un editoriale su Tuttosport.

COMMENTO – «Sono due mesi che la Juventus è sparita nel nulla. E’ da più di un mese che la Juventus non vince e, soprattutto, non dà l’impressione di voler vincere. Che non fosse una squadra ricca di qualità tecniche lo si sapeva già, ma è diventato imbarazzante vederla così spenta, demotivata e confusa».

