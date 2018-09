Il pianto di Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione ricevuta nella sfida col Valencia è un pericolo per la Juventus? Sì, secondo Alberto Ferrarini

Cristiano Ronaldo ha raccolto la prima espulsione in carriera in Champions League all’esordio europeo con la casacca bianconera, Valencia-Juventus. Dopo il rosso sventolato dall’arbitro, il portoghese si è sfogato con un pianto e con vibranti proteste. E le lacrime potrebbero essere un segnale di allarme secondo Alberto Ferrarini, motivatore di Leonardo Bonucci…

Ecco l’analisi di Ferrarini ai microfoni di Radio 24: «Il pianto è da allarme rosso, la rabbia che si va ad accumulare si può tramutare in piccoli acciacchi: c’è il rischio di infortuni al rientro in campo. CR7 ha un ego così importante che in questo momento, a causa delle sue aspettative, non riesce a dare il massimo. Dovrebbe imparare a fregarsene di più».