«Non devi sbagliare»: il figlio di Maxi Lopez incita Icardi per il derby – VIDEO

Inter: in vista del derby Wanda Nara posta sul proprio account Instagram un vide di qualche tempo fa del figlio Valentino (avuto con Maxi Lopez) di incitamento nei confronti di Icardi

Quasi passata la settimana di calcio internazionale, torna d’attualità il campionato e sale la tensione in vista del Derby della Madonnina tra Inter e Milan. In vista della partitissima di domenica sera un messaggio amarcord molto speciale per i nerazzurri è arrivato a Mauro Icardi, reduce dalla parentesi con l’Argentina, direttamente da Valentino Lopez, figlio della moglie Wanda Nara (e dell’ex amico Maxi Lopez) tramite Instagram: a postarlo sul proprio account la stessa Wanda. Nel messaggio in questione (che dovrebbe risalire a qualche tempo fa) Valentino – cappellino e maglietta dell’Inter di ordinanza – incita in buona sostanza il patrigno a fare gol contro i rossoneri.

«Non devi sbagliare», dice tra le altre cose il biondissimo Vale (una somiglianza incredibile col padre), nel video risalente probabilmente a un po’ di anni or sono. Lo spiega nella didascalia proprio Wanda Nara, che scrive: «Valentino pochi anni fa. Gli anni passano, ma gli incoraggiamenti prima delle partite con cambiano mai». In vista di un altro derby, le parole di uno dei piccoli di casa Icardi tornano sicuramente di attualità.