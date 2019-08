Barcellona, Valverde entusiasta: «De Jong e Griezmann, che grandi giocatori» – VIDEO

Ernesto Valverde commenta così la vittoria del suo Barcellona a Miami contro il Napoli. Lode speciale a Griezmann e De Jong

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, non può che essere contento per quanto visto a Miami contro il Napoli. Un 4-0 che non ammette appelli e che regala un’iniezione di fiducia ai catalani a una settimana dall’inizio della Liga.

In conferenza stampa il tecnico blaugrana ha lodato specialmente Griezmann (primo con il Barcellona) e De Jong, già padrone del centrocampo catalano.