Van Basten duro con de Jong: «Il suo ruolo è portare la palla da dietro in avanti. Ma questo non è quasi mai accaduto»

Olanda, Van Basten durissimo con de Jong: «Il suo ruolo è portare la palla da dietro in avanti. È stato tutto un po’ un “calcio da postino”»

Domenica scorsa l’Olanda ha ottenuto una netta vittoria per 4-0 contro la Finlandia nelle qualificazioni ai Mondiali, ma Marco van Basten non ha risparmiato critiche a uno dei giocatori più importanti della “Oranje”. Nel programma televisivo olandese “Rondo” di Ziggo, l’ex attaccante si è mostrato sorprendentemente severo nei confronti di Frenkie de Jong, il centrocampista del Barcellona.



«Calcio da Postino».

Secondo Van Basten, il centrocampista del Barcellona ha giocato in modo eccessivamente cauto e lento. «Ha giocato poco in avanti. È stato tutto un po’ un “calcio da postino”» ha affermato. «Ci aspetteremmo che accelerasse il gioco, ma questo non è successo. L’ho trovato deludente». L’ex CT ha sottolineato che sarebbe proprio De Jong a dover dettare il ritmo in fase di costruzione del gioco. «Il suo ruolo è portare rapidamente la palla da dietro in avanti. Ma questo non è quasi mai accaduto. È un peccato, perché Frenkie ha la visione e le qualità per farlo».



Il confronto con Pedri

Van Basten ha poi paragonato il nazionale olandese al suo compagno di squadra Pedri che, a suo dire, nella nazionale spagnola effettua quei passaggi decisivi. «È esattamente ciò che ci si aspetta anche da Frenkie. Pedri gioca più velocemente, rischia di più in avanti. Ieri ho sentito la mancanza di questo nella squadra». Questo confronto evidenzia la frustrazione di Van Basten nel vedere un De Jong al di sotto delle sue capacità, specialmente in un ruolo così cruciale per l’impostazione del gioco.



La posizione di Kieft e Gullit

Al tavolo di “Rondo”, Van Basten ha ricevuto il pieno supporto di Wim Kieft e Ruud Gullit. «Al Barcellona, lui gioca questo calcio veloce», ha osservato Kieft, riferendosi alla sua intesa con Pedri. Gullit ha aggiunto: «Lì rende di più. In nazionale, tutto sembra più lento». Il coro unanime delle leggende olandesi suggerisce una divergenza di rendimento tra il De Jong visto con la maglia blaugrana e quello che indossa la divisa arancione, con la speranza che possa ritrovare la sua brillantezza anche con la nazionale.

