Vecino dopo il Barcellona: «Ottimo pari. Col Tottenham per vincere»

Le parole di Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo il pareggio interno contro il Barcellona. Le sue parole

Matias Vecino ancora una volta decisivo con una zampata: c’è il suo zampino nel gol dell’1-1 dell’Inter contro il Barcellona. Il centrocampista ha parlato a Sky Sport della sfida di San Siro. Ecco le sue dichiarazioni: «Era importante trovare il gol del pari dopo il loro gol e siamo riusciti a portare a casa un punto, è importante. Restano 2 partite da giocare e la prossima sarà determinante. Loro hanno un palleggio importante, ti fanno correre molto e quando recuperi palla ti saltano addosso, noi eravamo un po’ lunghi e abbiamo fatto fatica».

Prosegue Matias Vecino: «Nel secondo tempo c’erano più spazi ma questa è una cosa da migliorare. Pareggio col Tottenham? Quando pensi di andare per il pareggio finisci per perdere, loro sono una squadra intensa, aggressiva e noi dovremo giocare nel migliore dei modi per tornare a casa con i 3 punti».