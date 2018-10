Le parole dell’allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez, dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli

Contro il Napoli, l’Udinese incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Crisi aperta in casa bianconera, riassunta così dalle parole del tecnico Julio Velazquez: «Abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Napoli e non era facile. Siamo entrati male in campo, l’approccio della squadra non mi è piaciuto – le parole dello spagnolo a DAZN – Abbiamo sbagliato tanto e regalato palloni al Napoli».

Velazquez rileva poi anche qualche punto positivo dalla gara odierna: «Dopo lo svantaggio abbiamo cominciato a giocare meglio, avendo anche qualche occasione per il pareggio prima dell’intervallo. Ultimamente abbiamo affrontato tante squadre forti e il calendario non ci ha aiutato, ma penso che oggi abbiamo fatto una buona partita rispetto a quella giocata contro la Juventus».