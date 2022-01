ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia perderà per squalifica il difensore Svoboda, espulso nel corso della sfida contro il Milan

Non è ancora terminata la sfida contro il Milan e il Venezia ha già delle brutte notizie in vista del prossimo match contro l’Empoli.

Svoboda viene espulso nel corso della ripresa per un tocco di mano che ha causato il rigore per i rossoneri. Il difensore salterà per squalifica la sfida del Penzo contro i toscani.

SEGUI LIVE IL MATCH