Moviola Venezia Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Venezia Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia e Milan, valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Irrati, al VAR Mazzoleni.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 5′ Saelemaekers, in maniera del tutto involontaria, colpisce con una pedata in pieno stomaco Busio; per Irrati si tratta di iimprudenza’ e dunque estrae il cartellino giallo. In passato, episodi simili sono stati valutati come ‘vigoria sproporzionata’ ed hanno portato al cartellino rosso. Situazione al limite, giusto dunque il non intervento del VAR Mazzoleni.

Al 40′ proteste Venezia per un contatto in area tra Henry e Florenzi; sul cross dalla destra di Mazzocchi, l’attaccante francese salta in anticipo di testa con il difensore rossonero che lo sbilancia, trattenendo anche la maglietta. Non abbastanza per Irrati per concedere il rigore e non ‘chiaro ed evidente errore’ per far sì che Mazzoleni potesse intervenire ordinando una ‘On field review’.

Al 50′ altre proteste Venezia; sul cross dalla destra di Mazzocchi, il pallone sbatte sul braccio di Kalulu che però aveva l’arto disteso lungo il fianco. Giusto non concedere il penalty.

Al 57′ arriva il rigore per il Milan con conseguente espulsione di Svoboda; al termine di un’azione convulsa, Theo Hernandez calcia e sulla linea il centrale del Venezia ‘para’ con la mano sinistra; DOGSO (acronimo inglese che sta per ‘chiara occasione da gol’, ndr) evidente e cartellino rosso automatico.

