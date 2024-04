Milan, Ravezzani: «Se non vuoi Conte, c’è solo un’alternativa»

Fabio Ravezzani ha consigliato un nome per la panchina del Milan visto che Conte non rientra tra i favoriti

Fabio Ravezzani è intervenuto tramite X per parlare del rebus sulla panchina del Milan. Il consiglio è di prendere Sarri per il dopo Pioli.

SARRI – «Se proprio non vuoi Conte (e possono esserci anche buone ragioni per non volerlo) allora prendi subito Sarri, che ha le sue controindicazioni, ma almeno non è una scommessa»