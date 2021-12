Allo stadio Penzo, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Penzo, Venezia e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Venezia Hellas Verona 2-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

3′ Occasione Verona – Lazovic viene servito nello spazio e calcia di prima dall’interno dell’area di rigore. Il piattone dell’esterno veronese è però ben parato da Romero.

6′ Sostituzione Venezia – Subito un problema per il Venezia. Okereke accusa un problema fisico, dentro al suo posto Johnsen.

12′ GOL VENEZIA – Aramu crossa forte sul secondo palo. Henry fa la sponda in area piccola, sul pallone si avventa Ceccaroni che da due passi non sbaglia.

19′ GOL VENEZIA – Johnsen è entrato in campo come una furia. Il norvegese vola verso l’area di rigore e serve in area Crnigoj che non sbaglia il più facile dei tap in.

28′ GOL VENEZIA – Romero va al rilancio lungo. Dawidowicz e Montipò sono in vantaggio su Henry, ma pasticciano e temporeggiano troppo e l’attaccante li infila entrambi segnando un incredibile tris.

30′ Sostituzione Verona – Tudor prova a dare un segnale alla squadra e sostituisce subito Casale. Al suo posto Magnani.

39′ Occasione Verona – Punizione al bacio di Miguel Veloso indirizzata sotto la traversa. Romero vola e mette in angolo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Venezia Hellas Verona 3-0: risultato e tabellino

Marcatori: 12′ Ceccaroni (V), 19′ Crnigoj (V), 28′ Henry (V)

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke (6′ Johnsen). A disposizione: Lezzerini, Tessmann, Forte, Johnsen, Heymans, Bjarnason, Ebuehi, Busio, Schnegg, Svoboda, Peretz, Haps. All. Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale (30′ Magnani), Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone. A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Ruegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Ragusa. All. Tudor

Ammoniti:

