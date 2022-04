Venezia, Henry: «Troppi errori dopo Roma e Fiorentina. Dura per i tifosi»

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato dell’attuale situazione della squadra veneta. Le dichiarazioni del francese

Thomas Henry ha fatto il punto sul Venezia ai microfoni de La Nuova Venezia.

LE PAROLE – «Siamo sempre lo stesso gruppo che ha battuto Roma e Fiorentina, poi abbiamo commesso errori. Tanti. La lezione più importante da trarre è adattarci a gare e avversari: capire quando giocare il nostro calcio, quando invece difenderci e lottare ogni centimetro. Come fosse un incontro di rugby. Non è questione di gol, che pure tocca tornare a fare. E vogliamo rispondere al calore del pubblico. Fare male a casa nostra dispiace ancora di più. Anche per i tifosi è dura vederci così: la contestazione dopo la Samp era giusta e mi ha colpito, pensando a cosa c’è in ballo per l’intera Venezia».