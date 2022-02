Venezia, Mateju positivo al Covid: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia comunica con una nota ufficiale la positività del nuovo acquisto Mateju che dunque salterà la sfida contro il Torino

Il Venezia con una nota ufficiale comunica la positività al Covid del neoacquisto Mateju. Il comunicato:

«Il Venezia FC comunica che Aleš Matějů è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone molecolare. Il difensore, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario».