Venezia, Poggi: «Salerno? Rispettate le regole, ma abbiamo subito un doppio danno»

Le parole di Paolo Poggi, dirigente del Venezia prima della partita contro il Milan a Sky Sport

Paolo Poggi, dirigente del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. Le sue parole:

RINVIO– «Siamo felicissimi perché abbiamo rispettato le regole, ci siamo anche posti delle domande, come giusto che sia. La domanda che ci passa per la testa è perché siamo stati costretti ad andare là, perché oggi i nostri squalificati non possono giocare? Abbiamo chiesto la stessa correttezza che abbiamo usato noi, omologando la partita con lo 0-3 a tavolino. Abbiamo subìto un doppio danno che è una cosa che non riteniamo corretta».

