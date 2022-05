Venezia, Soncin: «Partita coraggiosa, siamo una squadra viva»

L’allenatore del Venezia Soncin ha commentato la sconfitta contro la Juventus

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve.

PARTITA – «Era quello che avevamo chiesto ai ragazzi questi giorni, di giocarcela con coraggio. Vogliamo arrivare all’ultima giornata con il Cagliari ad avere qualche possibilità. Peccato perché per quello che abbiamo espresso in campo meritavamo di più, ma una squadra come la Juve anche in una giornata complicata riesce a tirarsi fuori dai problemi».

EMOZIONI – «È stata un’emozione indiscernibile, è un sogno che si avvera. Devo ringraziare la società per la grande possibilità che mi stanno dando. Vogliamo arrivare a giocarci tutto fino all’ultimo secondo. Per me è un motivo di orgoglio venire qui e giocare contro una squadra così blasonata».

PUNTI – «Serviranno ancora tanti punti. Dobbiamo tornare alla vittoria che manca da tanto tempo. Oggi anche solo un punto avrebbe cambiato la mentalità dei ragazzi, ma abbiamo dimostrato anche oggi di essere una squadra viva e che vuole lottare fino in fondo».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24